Пациентов с хантавирусом нашли еще в одной стране

В Испании зафиксированы два новых случая заражения хантавирусом, сообщает Reuters. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй — в провинции Аликанте на юге Испании, расстояние между которыми превышает тысячу километров.

Гражданину Великобритании, проживающему на острове Тристан-да-Кунья, стало плохо после того, как он сошел с борта лайнера Hondius, находившегося у острова в середине апреля.

У 32-летней женщины из юго-восточной испанской провинции Аликанте также были диагностированы симптомы хантавирусной инфекции. Она рассказала, что сидела в самолете в двух рядах позади голландки, которая заразилась вирусом на корабле и позже скончалась в больнице.

Ранее один из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, турецкий блогер Рухи Ченет, заявил, что пассажиры судна не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам. Блогер добавил, что несмотря на смерть пассажира, жизнь на лайнере продолжалась в обычном режиме.