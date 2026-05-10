Забитый зараженными пассажирами лайнер прибыл к берегам популярного курорта

10 мая 2026 в 10:34

Круизный лайнер с зараженными хантавирусом на борту прибыл к Канарским островам

Круизный лайнер MV Hondius Круизный лайнер MV Hondius Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого находятся пассажиры, зараженные хантавирусом, прибыл для проведения эвакуации к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, сообщил госсекретарь здравоохранения Испании Хавьер Падилья. По его словам, которые приводит издание RTVE, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек.

Пересадка [людей] на лодках [модели] Zodiac будет осуществляться группами по пять человек. Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям подготовило для них три автобуса с необходимыми мерами безопасности и охраны здоровья, — рассказал Падилья.

Госсекретарь добавил, что первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских. Сопровождать эвакуированных будет представитель ВОЗ, которого затем также поместят на карантин. На самом лайнере останутся 30 членов экипажа — им разрешат вернуться в Нидерланды.

Ранее сообщалось, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Как заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет, экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам.

