Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера

Круизное судно MV Hondius, на борту которого произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, взяло курс на нидерландский порт Роттердам, сообщает издание New York Post. В настоящее время на борту остаются 25 членов экипажа и двое врачей. Сразу после швартовки все они будут помещены на строгий медицинский карантин, а само судно тщательно проверят специалисты в усиленном режиме безопасности.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что вирус не передается от человека к человеку, его переносчиками являются грызуны, и речи о новой пандемии не идет. Однако риск выявления новых случаев сохраняется из-за длительного инкубационного периода. Судовладелец активно сотрудничает с голландскими властями в расследовании причин вспышки и оказывает поддержку родственникам погибших.

Ранее в департаменте здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо сообщили, что зарегистрировали смертельный случай заражения хантавирусом у жителя округа Дуглас. Власти уточнили, что этот случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius.