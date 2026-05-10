День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 10:58

Появилась новая информация об охваченном хантавирусом лайнере

Медики поднялись на борт лайнера Hondius с зараженными хантавирусом пассажирами

Фото: Xinhua/Cheng Min/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Медики поднялись на борт круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, сообщил госсекретарь здравоохранения Испании Хавьер Падилья. По его словам, которые приводит издание RTVE, врачи проведут эпидемиологическую оценку ситуации.

Ранее сообщалось, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

До этого стало известно, что пассажиры MV Hondius не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Как заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет, экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам. По его словам, смерти 70-летнего гражданина Нидерландов не придали должного значения. Доктор на борту якобы пришел к выводу, что угрозы для остальных пассажиров нет.

Мир
Испания
Канарские острова
медики
лайнеры
хантавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожской области рассказали о печальных последствиях новых ударов ВСУ
Фицо оценил встречу с Путиным в Кремле
Перечислены самые востребованные в России профессии
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.