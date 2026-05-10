Появилась новая информация об охваченном хантавирусом лайнере

Медики поднялись на борт круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, сообщил госсекретарь здравоохранения Испании Хавьер Падилья. По его словам, которые приводит издание RTVE, врачи проведут эпидемиологическую оценку ситуации.

Ранее сообщалось, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

До этого стало известно, что пассажиры MV Hondius не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Как заявил один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет, экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам. По его словам, смерти 70-летнего гражданина Нидерландов не придали должного значения. Доктор на борту якобы пришел к выводу, что угрозы для остальных пассажиров нет.