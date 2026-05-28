Пожаловавшаяся на боль в животе школьница впала в кому из-за ошибки врачей Daily Mirror: британская школьница оказалась в коме из-за врачебной ошибки

В Великобритании 13-летняя Фелисити-Джо Роулетт оказалась в коме после жалоб на тошноту и боль в животе, сообщает издание Daily Mirror. Медики по ошибке диагностировали у ребенка гастроэнтерит и отправили ее лечиться домой.

Спустя несколько недель состояние школьницы резко ухудшилось, и она потеряла сознание от болевого синдрома. В больнице врачи обнаружили у девочки врожденную рубцовую ткань в кишечнике, которая со временем спровоцировала полную непроходимость. Патология повлекла за собой развитие тяжелейшей инфекции и привела к возникновению септического шока. Девочку экстренно перевели в отделение реанимации, ввели в искусственную кому и немедленно подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Хирурги уже провели несколько сложных операций и удалили ребенку часть пораженного кишечника. Позже медики выявили у пациентки опасные тромбы, установили стому, а после обнаружения трех новых узлов провели еще одно срочное вмешательство. Мать девочки призналась, что переживает «бесконечный кошмар» и панически боится потерять свою дочь.

