28 мая 2026 в 15:43

Пожаловавшаяся на боль в животе школьница впала в кому из-за ошибки врачей

Daily Mirror: британская школьница оказалась в коме из-за врачебной ошибки

В Великобритании 13-летняя Фелисити-Джо Роулетт оказалась в коме после жалоб на тошноту и боль в животе, сообщает издание Daily Mirror. Медики по ошибке диагностировали у ребенка гастроэнтерит и отправили ее лечиться домой.

Спустя несколько недель состояние школьницы резко ухудшилось, и она потеряла сознание от болевого синдрома. В больнице врачи обнаружили у девочки врожденную рубцовую ткань в кишечнике, которая со временем спровоцировала полную непроходимость. Патология повлекла за собой развитие тяжелейшей инфекции и привела к возникновению септического шока. Девочку экстренно перевели в отделение реанимации, ввели в искусственную кому и немедленно подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Хирурги уже провели несколько сложных операций и удалили ребенку часть пораженного кишечника. Позже медики выявили у пациентки опасные тромбы, установили стому, а после обнаружения трех новых узлов провели еще одно срочное вмешательство. Мать девочки призналась, что переживает «бесконечный кошмар» и панически боится потерять свою дочь.

Ранее житель Великобритании Стивен Хэмилл смог стать отцом после частичной ампутации полового органа, вызванной агрессивной формой рака. Хирургам пришлось удалить ему десять сантиметров пораженной ткани, чтобы спасти его жизнь, но ограничения не помешали британцу завести сына.

