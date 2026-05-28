Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией

Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией

Европа, поддерживая проявления нацистской идеологии на Украине, семимильными шагами движется к войне с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. Дипломат отметил, что ЕС уже предоставляет свою территорию для осуществления атак на Россию, передает ТАСС.

Европа сегодня стремится подорвать любые реалистичные мирные инициативы, накачивая киевский режим вооружениями, наращивая военное присутствие у границ России и подготавливая европейское общественное мнение к мысли о неизбежности войны с Россией. Мы, кстати, действительно движемся к ней семимильными шагами, — сказал он.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Европа движется к тому, чтобы стать центром глобального конфликта. Он подчеркнул, что усиление вооружений преобразует континент в военный альянс, направленный против Российской Федерации.

До этого политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко выразил мнение, что Евросоюз стремится затянуть переговоры по Украине, чтобы отвлечь Россию. Он также отметил, что европейские страны активно наращивают свои военные силы.