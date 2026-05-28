«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом

Зачастую привычные ежедневные товары на полках знакомых всем магазинов имеют крайне глубокий смысл: покупая продукты или понравившийся аксессуар, человек тем самым вносит свой вклад в благотворительность. Многие компании с социальной ответственностью направляют часть доходов от продаж на развитие медицины. Мы посетили клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) и смогли увидеть на настоящих примерах, как реально работает системная поддержка.

Ежегодно в клинике СПбГПМУ проходят лечение более 300 пациентов с тяжелыми травмами кистей рук и опухолевыми заболеваниями костей. Это медицинское учреждение является единственным в Санкт-Петербурге профильным центром по этому направлению. Сюда привозят детей со всего Северо-Западного федерального округа России, и они регулярно проходят обследования с определенной дозой излучения. Иногда сложнейшие операции могут длиться часами, поэтому хирурги крайне нуждаются в передовых технологиях и соответствующем оборудовании.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Для поддержки врачей и маленьких пациентов российская торговая сеть «Пятёрочка» вместе с фондом «Линия Жизни» запустили весеннюю социальную кампанию, которая объединила сотни тысяч покупателей во многих уголках страны. С продажи каждой лимитированной игрушки «Йокими» торговая сеть перечисляла по пять рублей на добрые дела. И менее чем за два месяца получилось собрать 10 млн рублей — такой суммы хватило на покупку высокотехнологичного рентген-аппарата с пониженной лучевой нагрузкой. Врачи в операционной продемонстрировали, как этот новейший аппарат ускоряет работу хирургов. Изображение травмированной зоны выводится на экран мгновенно, еще и в высоком разрешении. Таким образом врач без потери качества может прямо во время операции масштабировать картинку и смотреть элементы в определенном ракурсе. При этом лучевая нагрузка значительно меньше как для врача, так и для пациента. Современный рентген-аппарат мобилен, что сильно снизит время нахождения ребенка под наркозом.

Такая высокотехнологичная аппаратура, как правило, поступает в государственные больницы через несколько лет после сертификации, поэтому непосредственное участие корпоративных доноров в этот период просто бесценно.

«Естественно, в нашей клинике имеются и компьютерные, и магнитно-резонансные томографы, но из-за колоссальной ежедневной эксплуатации техника постепенно выходит из строя, — объясняет директор Института детской хирургии, ортопедии и травматологии СПбГПМУ Алексей Баиндурашвили. — Прогресс не стоит на месте, появляется новое оборудование, однако у государственных больниц не всегда есть возможность получить его мгновенно. В такие моменты содействие фондов и частного бизнеса незаменимо. Честь и хвала подобным организациям, ведь, как говорится, чужих детей не бывает».

Эта модернизация в СПбГПМУ стала реальна благодаря сотрудничеству ретейлера и благотворительного фонда, которое успешно продолжается уже с 2014 года. За 12 лет плодотворной работы торговая сеть не только оснащала медучреждения высокотехнологичным оборудованием, но и оказывала точечную помощь тяжелобольным детям — 158 млн рублей были направлены на оплату терапии и сложнейших генетических обследований для 283 малышей. Точкой роста подобной работы остается благотворительный проект «Конфетка доброты», когда 5 рублей с каждого проданного леденца направляются на лечение детей.

«Многолетняя помощь детям стала ядром нашей стратегии и подтверждением того, что бизнес должен обладать человеческим лицом, — отмечает руководитель направления устойчивого развития торговой сети Алина Юхневич. — Инвестиции в здравоохранение и адресная поддержка программ лечения стали нашим осознанным вкладом в будущее всей страны и здоровье будущих поколений. Наша работа строится системно, а ее главная сила заключается в объединении людей. Когда покупатели совершают маленькое доброе действие, это превращается в мощную волну поддержки. Для всей нашей команды самая искренняя награда заключается в понимании того, что благодаря общему делу дети получают шанс на полноценную жизнь, а врачи получают лучшие инструменты для спасения жизней».

Подобные программы позволяют бизнесу и фондам быстро реагировать на различные экстренные вызовы медицинской сферы. Пример с покупкой рентген-аппарата показывает, что благотворительность — не удел избранных. Спасение жизней детей возможно только за счет простых, незаметных добрых дел со стороны простых людей. Протянуть руку помощи, купив игрушку или конфету на кассе у дома, — наиболее доступный способ доказать, что в вопросах здоровья и будущего наших детей не бывает чужих.