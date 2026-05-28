Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 10:32

Глава СВР раскрыл, куда движется Европа

Глава СВР Нарышкин: ЕС идет к тому, чтобы стать центром глобального конфликта

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа семимильными шагами движется к тому, чтобы стать центром глобального конфликта, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что усиление вооружений преобразует континент в военный альянс, направленный против Российской Федерации, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств. По словам главы государства, в этот список также входят экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.

До этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию свидетельствует о том, что Европа провоцирует конфликт между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, переход Евросоюза от мирного проекта к военному завершен.

Власть
Европа
Сергей Нарышкин
СВР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канада закупит военные самолеты GlobalEye у шведской компании вместо США
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дмитриев пошутил об «инновационной» попытке ЕС скрыть проблемы с топливом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.