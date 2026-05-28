Глава СВР Нарышкин: ЕС идет к тому, чтобы стать центром глобального конфликта

Европа семимильными шагами движется к тому, чтобы стать центром глобального конфликта, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что усиление вооружений преобразует континент в военный альянс, направленный против Российской Федерации, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств. По словам главы государства, в этот список также входят экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.

До этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию свидетельствует о том, что Европа провоцирует конфликт между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, переход Евросоюза от мирного проекта к военному завершен.