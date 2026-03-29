29 марта 2026 в 18:33

На Западе пришли в ужас от слов Каллас о давлении на Россию

Профессор Дизен осудил заявление Каллас о давлении на Россию

Кая Каллас Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию свидетельствует о том, что Европа провоцирует конфликт между Москвой и Вашингтоном, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X. По словам эксперта, переход Евросоюза от мирного проекта к военному завершен.

Единственный «мирный план» ЕС — препятствовать переговорам и провоцировать конфликт между США и Россией, чтобы еще больше втянуть американцев в украинский конфликт. Переход ЕС от мирного проекта к военному завершен, — написал он.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске соглашениям.

