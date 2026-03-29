29 марта 2026 в 08:19

«Комиксы Marvel не учат дипломатии»: Дмитриев о Каллас после ее слов об РФ

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Комиксы Marvel не научат главу дипломатии ЕС Каю Каллас профессиональным навыкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя спор о давлении на Россию, возникший в ходе встречи G7. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.

Конечно же, Кая до сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии. ЕС нужны более образованные бюрократы. Энергетический кризис обеспечит дополнительное и достаточное образование, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

Также Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. Речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Кая Каллас
Кирилл Дмитриев
Евросоюз
Россия
