28 мая 2026 в 09:37

Путин напомнил о ключевых угрозах мировой безопасности

Путин: терроризм представляет серьезную опасность для всех государств

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств, заявил президент России Владимир Путин в рамках Международного форума по безопасности. По словам лидера, которые приводит РИА Новости, в этот список также входят экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.

Как и ранее, серьезную опасность для всех без исключения государств представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность, — подчеркнул Путин.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.

