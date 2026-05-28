Путин раскрыл последствия эскалации в отдельных регионах Путин: эскалация в регионах оказывает влияние на весь мир

Эскалация напряженности в отдельных регионах негативно сказывается на всем мировом сообществе, заявил президент России Владимир Путин. Такие слова прозвучали в приветственном видеообращении для участников первого Международного форума по безопасности, проходящего в Москве, передает ТАСС.

Современный мир взаимозависим и взаимосвязан — поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество, — отметил глава государства.

До этого Путин указал, что необходимо объединить усилия всех конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается важность совместной борьбы с ксенофобией, неонацизмом, антисемитизмом и русофобией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что в Европе происходит возрождение нацизма, и в этом нет никаких сомнений. По его словам, подобные тенденции сегодня активно проявляются в общественной и политической сфере ряда стран Евросоюза.