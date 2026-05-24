Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 10:26

Путин призвал к объединению усилий для борьбы с разрушительными идеологиями

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Необходимо объединить усилия всех конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается важность совместной борьбы с ксенофобией, неонацизмом, антисемитизмом и русофобией.

Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии, — говорится в тексте телеграммы.

Путин также отметил, что отстаивание исторической правды о Второй мировой войне является долгом перед будущими поколениями и основой для партнерских отношений между народами. Помимо этого, президент подчеркнул консолидированную позицию парламентских партий России в поддержке суверенитета страны и участников спецоперации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе происходит возрождение нацизма и в этом нет никаких сомнений. По его словам, подобные тенденции сегодня активно проявляются в общественной и политической сфере ряда стран Евросоюза.

Власть
Россия
Владимир Путин
идеологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика Ахохова
Власти Китая запустили расследование взрыва на угольной шахте
Стало известно о поражении важного объекта ВСУ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.