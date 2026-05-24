Путин призвал к объединению усилий для борьбы с разрушительными идеологиями

Необходимо объединить усилия всех конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается важность совместной борьбы с ксенофобией, неонацизмом, антисемитизмом и русофобией.

Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии, — говорится в тексте телеграммы.

Путин также отметил, что отстаивание исторической правды о Второй мировой войне является долгом перед будущими поколениями и основой для партнерских отношений между народами. Помимо этого, президент подчеркнул консолидированную позицию парламентских партий России в поддержке суверенитета страны и участников спецоперации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе происходит возрождение нацизма и в этом нет никаких сомнений. По его словам, подобные тенденции сегодня активно проявляются в общественной и политической сфере ряда стран Евросоюза.