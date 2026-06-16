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16 июня 2026 в 05:00

IT-эксперт рассказал о популярных схемах мошенничества в сфере медицины

IT-эксперт Морев: фейковые интернет-аптеки считаются популярным видом аферы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фейковые онлайн-аптеки — один из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества в сфере медицины, заявил NEWS.ru директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, также злоумышленники зачастую маскируют вредоносные программы под сервисы поликлиник.

Летом 2025 года было выявлено 143 фейковых сайта, которые выдавали себя за онлайн-клиники. Отдельное направление — поддельные интернет-аптеки. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений с «дешевыми» лекарствами или предлагают «бесплатную консультацию врача». После ввода данных банковской карты при онлайн-покупке деньги списываются, а заказанные медикаменты не приходят. Часто такие ресурсы продвигаются через рекламу и купленные отзывы. Такие случаи показывают, что тема здоровья остается популярной у злоумышленников, — предупредил Морев.

Он отметил, что самой распространенной схемой мошенничества в 2025–2026 годах остаются звонки от злоумышленников. По словам эксперта, они под предлогом приглашения на диспансеризацию или «актуализации данных» просят назвать личные данные и код из СМС. На самом деле, пояснил специалист, этот код используется для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Одной из заметных угроз стали и поддельные мобильные приложения, которые маскируются под сервисы поликлиник, государственные медицинские порталы или трекеры здоровья. Злоумышленники звонят с подменных номеров, представляются сотрудниками медучреждений и под предлогом «записи к врачу» или «обновления электронной медкарты» убеждают установить программу из стороннего источника. Такое ПО может собирать персональные данные, получать доступ к истории медицинских обращений, а в отдельных случаях — к банковским приложениям и управлению устройством, — заключил Морев.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону смогут защитить россиян от мошенников. По его словам, преступники действуют непрерывно, ежедневно изобретая новые способы обмана доверчивых людей.

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