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16 июня 2026 в 04:36

ВСУ попали в ловушку российской армии в Донбассе

Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение у Дробышева в Донбассе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Российские военные сформировали несколько огневых карманов для Вооруженных сил Украины на участке между населенными пунктами Дробышево и Ставки в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник оказался в тактическом окружении.

По моей информации, между населенными пунктами Дробышево — Ставки сформировано несколько огневых карманов. Противник, по сути, находится в тактическом окружении. До оперативного окружения нужно еще поджать украинских боевиков как с востока, так и с запада, — сказал Марочко.

Российские силы продолжают сжимать кольцо, чтобы перевести тактическое окружение в оперативное. Ситуация для ВСУ остается критической.

Ранее Марочко обращал внимание, что солдаты стран НАТО могут действовать под видом иностранных наемников на Украине. Так он прокомментировал поручение президента европейской страны Владимира Зеленского поспособствовать привлечению большего числа таких бойцов в ряды ВСУ. По словам эксперта, Киеву приходится искать любые способы восполнения потерь. Он добавил, что использование частных военных компаний по образцу американской Blackwater позволяет избежать официального объявления войны РФ.

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