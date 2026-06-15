Военэксперт ответил, что стоит за планами ВСУ увеличить долю наемников

Солдаты стран НАТО могут действовать под видом иностранных наемников на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Так он прокомментировал поручение президента европейской страны Владимира Зеленского поспособствовать привлечению большего числа таких бойцов в ряды ВСУ. По словам Марочко, Киеву приходится искать любые способы восполнения потерь.

Прежде всего хочу отметить, что рекрутинговые центры [иностранных наемников] организованы по всему земному шару. И действительно, сейчас их работа усиливается. Это отмечают и сами западные специалисты. Иностранцы присутствуют на Украине еще с 2014 года. Мы должны понимать, что на линии боевого соприкосновения у ВСУ идут проседания. Естественно, для того чтобы стабилизировать фронт, украинскому командованию нужен личный состав. Восполнение боевых и санитарных потерь идет с большим трудом. Под видом так называемых добровольцев и иностранных наемников в ВСУ могут быть кадровые военные стран НАТО, — пояснил Марочко.

По его словам, использование частных военных компаний по образцу американской Blackwater позволяет избежать официального объявления войны РФ. Он отметил, что информационные вбросы и заявления украинских чиновников о найме иностранцев служат лишь ширмой для реального ввода натовских подразделений.

Я думаю, что под всевозможными предлогами создадут так называемые ЧВК, наподобие Blackwater. Они станут легализовывать тех иностранных наемников, которые по сути будут воевать на стороне ВСУ против России. Так что такой сценарий реалистичен. Это уже начало обсуждаться в медиапространстве. Идут заявления того же Михаила Федорова (министр обороны Украины. — NEWS.ru), который говорит, что именно в таком направлении будет двигаться руководство страны, — заключил Марочко.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что также были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.