Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 15:17

Военэксперт ответил, что стоит за планами ВСУ увеличить долю наемников

Военэксперт Марочко: солдаты НАТО могут скрываться под видом наемников ВСУ

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Солдаты стран НАТО могут действовать под видом иностранных наемников на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Так он прокомментировал поручение президента европейской страны Владимира Зеленского поспособствовать привлечению большего числа таких бойцов в ряды ВСУ. По словам Марочко, Киеву приходится искать любые способы восполнения потерь.

Прежде всего хочу отметить, что рекрутинговые центры [иностранных наемников] организованы по всему земному шару. И действительно, сейчас их работа усиливается. Это отмечают и сами западные специалисты. Иностранцы присутствуют на Украине еще с 2014 года. Мы должны понимать, что на линии боевого соприкосновения у ВСУ идут проседания. Естественно, для того чтобы стабилизировать фронт, украинскому командованию нужен личный состав. Восполнение боевых и санитарных потерь идет с большим трудом. Под видом так называемых добровольцев и иностранных наемников в ВСУ могут быть кадровые военные стран НАТО, — пояснил Марочко.

По его словам, использование частных военных компаний по образцу американской Blackwater позволяет избежать официального объявления войны РФ. Он отметил, что информационные вбросы и заявления украинских чиновников о найме иностранцев служат лишь ширмой для реального ввода натовских подразделений.

Я думаю, что под всевозможными предлогами создадут так называемые ЧВК, наподобие Blackwater. Они станут легализовывать тех иностранных наемников, которые по сути будут воевать на стороне ВСУ против России. Так что такой сценарий реалистичен. Это уже начало обсуждаться в медиапространстве. Идут заявления того же Михаила Федорова (министр обороны Украины. — NEWS.ru), который говорит, что именно в таком направлении будет двигаться руководство страны, — заключил Марочко.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что также были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Европа
Украина
НАТО
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном
Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР
Сбежавшему из России рэперу увеличили штраф
Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg
«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре
Стало известно о возможном крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3
Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов
Лавров напомнил, что власти Британии не помогли семье Николая Второго
Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие
Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки
Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить
В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы
Смерть матери, ДЦП, суды с Дрожжиной: как живет дочь Алексея Баталова
Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке
Комфорт в деталях: какие мелочи делают дом по-настоящему уютным
Иран раскрыл новые условия судоходства в Ормузе
«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов
В Северном Бутово молния ослепила 12-летнего школьника
Политолог ответил, из-за чего может сорваться договор США и Ирана
Молодая звезда сериала «Клюквенный щербет» скончалась на руках у матери
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.