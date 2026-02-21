Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 02:48

ВСУ бежали из поселка под Константиновкой, спасаясь от «клещей»

Марочко: ВСУ покинули позиции под Константиновкой из-за риска попасть в окружени

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения ВСУ покинули занимаемые позиции в населенном пункте Бересток, расположенном в окрестностях Константиновки, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Причиной отхода на запасные рубежи стала реальная угроза попадания в оперативное окружение в результате успешных действий российских войск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Марочко, украинские бойцы оставили южную часть поселка, которая перешла в «серую зону». Ситуация для гарнизона ВСУ осложнилась из-за активного продвижения российских подразделений, которые создали угрозу с двух направлений.

С запада и с востока данного населенного пункта образованы серьезные клещи и, естественно, они <…> пошли на запасные позиции, которые находятся непосредственно в самой Константиновке и, естественно, закрепились на этих рубежах, — сказал аналитик.

Эксперт также добавил, что на решение об отходе повлияли и успехи российских военных в самой Константиновке. В настоящее время украинские подразделения отошли на заранее подготовленные позиции в черте города, где пытаются закрепиться.

Ранее стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ. Противостояния ведутся на всех участках фронта в указанной области. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Андрей Марочко
ВС РФ
ВСУ
окружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии поставили «на таймер» будущее Украины в случае конфликта
Хитрость морпеха помогла уничтожить группу ВСУ в зоне СВО
«Это было покушение». Почему Зеленский так боится Залужного
«Не будем заложниками»: Венгрия гордо ответила на ход Украины
В Госдуме определили, что будет с бумажными квитанциями за ЖКХ
ВСУ бежали из поселка под Константиновкой, спасаясь от «клещей»
Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафонов
В АТОР предположили, как скажется на турпотоке трагедия на Байкале
Тысячи туристов застряли на острове во Вьетнаме
Раскрыта причина, по которой Россия не пустит ЕС на переговоры по Украине
Элита НАТО отправилась в ад: застолье ВСУ в Сумах закончилось эвакуацией
Бригада ВСУ лишилась важного ресурса для продолжения боевых действий
Названа возможная дата проведения президентских выборов на Украине
«Распад неизбежен»: японцев развеселили слова Макрона и Мерца о России
Нетипичный для атак БПЛА регион России подвергся нападению
Умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Девятиметрового кита вынесло на берег в Испании
Итальянец научил свою собаку нарушать закон при выбросе мусора
Похитили, требовали выкуп, расчленили: в Таиланде судят убийц петербуржца
«Под столом»: политолог указал на место ЕС в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.