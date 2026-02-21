ВСУ бежали из поселка под Константиновкой, спасаясь от «клещей» Марочко: ВСУ покинули позиции под Константиновкой из-за риска попасть в окружени

Подразделения ВСУ покинули занимаемые позиции в населенном пункте Бересток, расположенном в окрестностях Константиновки, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Причиной отхода на запасные рубежи стала реальная угроза попадания в оперативное окружение в результате успешных действий российских войск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Марочко, украинские бойцы оставили южную часть поселка, которая перешла в «серую зону». Ситуация для гарнизона ВСУ осложнилась из-за активного продвижения российских подразделений, которые создали угрозу с двух направлений.

С запада и с востока данного населенного пункта образованы серьезные клещи и, естественно, они <…> пошли на запасные позиции, которые находятся непосредственно в самой Константиновке и, естественно, закрепились на этих рубежах, — сказал аналитик.

Эксперт также добавил, что на решение об отходе повлияли и успехи российских военных в самой Константиновке. В настоящее время украинские подразделения отошли на заранее подготовленные позиции в черте города, где пытаются закрепиться.

Ранее стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ. Противостояния ведутся на всех участках фронта в указанной области. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.