Известный французский дом моды решил вернуться в Россию В РФ зарегистрировали три товарных знака Louis Vuitton для духов и аксессуаров

Три товарных знака французского дома моды Louis Vuitton зарегистрировали в России, передает ТАСС. Среди них La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton, они, в частности, для парфюмерии, ювелирных изделий и аксессуаров.

Заявки были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в октябре 2024 года, а зарегистрированы только в марте текущего года. Дата истечения срока действия исключительного права — октябрь 2034 года. Правообладатель в материале не указан.

Ранее Mitsubishi зарегистрировала в России еще два новых товарных знака — DI-D и AWC. Заявки в Роспатент были поданы в апреле, а регистрация состоялась в феврале текущего года. Правообладателем является компания «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся». Срок действия регистрации продлится до 2035 года.

До этого сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом стало известно после подачи заявки в Роспатент в декабре 2024 года. Зарегистрированный знак охватывает 10 категорий товаров и услуг, включая одежду, кофе, воду и ресторанный бизнес.