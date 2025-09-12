Названы опасные компоненты в парфюме, которые могут навредить здоровью Химик Дорохов: фталаты в парфюме могут влиять на работу гормональной системы

Парфюмерная продукция обычно изготавливается из безопасных ингредиентов, однако некоторые из них могут нести потенциальную угрозу для здоровья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Фталаты, например диэтилфталат (DEP), которые используются в парфюмерии как фиксаторы аромата, могут нарушать гормональную систему.

В высококачественных продуктах концентрация фталатов контролируется и не представляет угрозы. Однако, по словам эксперта, в случае использования подделок возможно превышение допустимых норм содержания этого вещества. В составе духов также нельзя использовать синтетические нитромускусы, такие как мускус кетон и мускус ксилен, из-за их токсичности.

Парфюмерные композиции могут содержать аллергены: гидроксицитронеллаль, коричный спирт, гексилциннамаль и линалоол. Людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергии следует избегать продуктов с этими компонентами.

Эксперт также призвал обращать внимание на срок годности парфюмерии. При неправильном хранении духи могут окисляться, вызывая раздражение кожи. По словам Дорохова, не стоит использовать духи, у которых изменился цвет или запах.

