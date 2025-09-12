Диетолог рассказала о неочевидной опасности матчи

Чай матча, эффективно выводя токсины из организма, может создавать дефицит железа, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, которые передает LIFE.ru, это повышает риск хронической усталости, ломкости волос и ногтей, а также приводит к проблемам с концентрацией.

Танины и полифенолы содержатся не только в матче, но и в других чаях — просто в матче их больше. Все это полезно, так как клетчатка помогает выводить токсины из организма. Однако она не различает, что является токсином, а что — полезным элементом, поэтому вместе с токсинами может связывать и железо, — пояснила Соломатина.

Ранее диетолог Екатерина Килипко заявила, что матчу и другие кофеиносодержащие напитки лучше пить до 16:00. При этом врач напомнила, что такие напитки помогают замедлить старение, снизить риск развития заболеваний и укрепить иммунитет.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что порошковый чай матча помогает бороться с депрессией. По ее словам, этот напиток обладает уникальными свойствами, способствующими улучшению эмоционального состояния.