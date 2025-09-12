Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:32

Диетолог рассказала о неочевидной опасности матчи

Диетолог Соломатина: чай матча может выводить из организма железо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чай матча, эффективно выводя токсины из организма, может создавать дефицит железа, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, которые передает LIFE.ru, это повышает риск хронической усталости, ломкости волос и ногтей, а также приводит к проблемам с концентрацией.

Танины и полифенолы содержатся не только в матче, но и в других чаях — просто в матче их больше. Все это полезно, так как клетчатка помогает выводить токсины из организма. Однако она не различает, что является токсином, а что — полезным элементом, поэтому вместе с токсинами может связывать и железо, — пояснила Соломатина.

Ранее диетолог Екатерина Килипко заявила, что матчу и другие кофеиносодержащие напитки лучше пить до 16:00. При этом врач напомнила, что такие напитки помогают замедлить старение, снизить риск развития заболеваний и укрепить иммунитет.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что порошковый чай матча помогает бороться с депрессией. По ее словам, этот напиток обладает уникальными свойствами, способствующими улучшению эмоционального состояния.

