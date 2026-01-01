Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны Врач Молоткова: уколы для похудения не сработают без смены образа жизни

Инъекции, предназначенные для снижения веса, помогают не во всех случаях, заявила RT эндокринолог Мария Молоткова. Популярность набирают препараты на основе гормонов инкретинов. Изначально их применяли для лечения сахарного диабета, а сейчас активно используют в терапии ожирения. Молоткова предупредила, что без смены образа жизни уколы окажутся бесполезными.

После прекращения приема лекарства вес может вернуться, если человек не меняет образ жизни. Такие препараты могут помочь сделать первый шаг, но не решают проблему навсегда. Чтобы сохранить результат, важно выстроить здоровые привычки и пересмотреть питание, — заявила врач.

Ранее сообщалось, что во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко специальный посланник президента США Джон Коул затронул тему препаратов для снижения веса. На одной из встреч Коул лично передал Лукашенко брошюру о лекарстве и настоятельно порекомендовал ему принять меры для борьбы с лишним весом. Обсуждение этого средства произошло во время ужина, главной темой которого было смягчение санкций против Белоруссии.

До этого фитнес-тренер Ирина Мальцева в разговоре с NEWS.ru дала рекомендации людям с избыточным весом. По ее словам, им не стоит сразу приступать к интенсивным тренировкам. В первые недели важно укреплять сердце, мышцы и суставы с помощью размеренных нагрузок.