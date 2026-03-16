16 марта 2026 в 21:42

Обломки БПЛА обнаружили у российской школы

Обломки беспилотника обнаружили возле гимназии в Костроме

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Обломки БПЛА обнаружили рядом с гимназией в Костроме, сообщил глава региона Сергей Ситников в канале в мессенджере МАХ. По его словам, в них может находиться взрывчатое вещество.

Принято решение на месте ликвидировать взрывоопасные остатки БПЛА. Для обеспечения максимальной безопасности жителей близлежащих домов организована их кратковременная эвакуация, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, пострадал мужчина.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист. Он отметил, что на территории округа сохранялась крайне напряженная обстановка, продолжалась массированная атака с применением БПЛА.

Кострома
БПЛА
взрывчатка
саперы
Утильсбор с 1 апреля: дешево завозить иномарки из стран ЕАЭС не получится
Мерц обратился к Трампу с одной просьбой
Обломки БПЛА обнаружили у российской школы
Почти 60 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа
Стало известно, как США хотят помешать России заработать на нефти
Трамп заявил, что у главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак
Приставы арестовали десятки миллиардов рублей на счетах ЮГК
«Каждый час»: Трамп назвал число пораженных в Иране целей
Выступление российской балерины отменили в Риме
Трамп нашел язвительный ответ странам, отказавшим США в помощи
«Обесточить целый город»: в Иране раскрыли цель ударов США по Тегерану
Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожье
«Сгорел» в тюрьме: актер-педофил умер за решеткой после обвинения
Захарова пообещала скорые шаги России после атаки на «Арктик Метагаз»
Суд помиловал Лерчек из-за заболевания раком? Что известно, освобождение
Известный актер пропал перед спектаклем в Москве
Еврокомиссар жестко ответил на вопрос Словакии и Венгрии о нефти из России
Названо число населенных пунктов, освобожденных за две недели в зоне СВО
Обломки ракет упали у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

