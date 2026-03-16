Обломки БПЛА обнаружили у российской школы

Обломки БПЛА обнаружили рядом с гимназией в Костроме, сообщил глава региона Сергей Ситников в канале в мессенджере МАХ. По его словам, в них может находиться взрывчатое вещество.

Принято решение на месте ликвидировать взрывоопасные остатки БПЛА. Для обеспечения максимальной безопасности жителей близлежащих домов организована их кратковременная эвакуация, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, пострадал мужчина.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист. Он отметил, что на территории округа сохранялась крайне напряженная обстановка, продолжалась массированная атака с применением БПЛА.