Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии Йованич: взрывчатку для диверсии на газопроводе в Сербии произвели в США

Взрывчатку, которую использовали для диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию, произвели в США, сообщил директор Агентства военной безопасности (ВБА) генерал-подполковник Джуро Йованич на брифинге. Он подчеркнул, что место производства не обязательно указывает на заказчика операции.

Генерал сообщил, что в ходе брифинга показал взрывчатку, капсюли-детонаторы и другое оборудование, подготовленное для транспортировки и проведения диверсии. Йованич подчеркнул, что сербские контрразведчики сталкиваются с большим объемом дезинформации по делу. Он также добавил: утверждения о том, что армия Сербии якобы работает на третьи стороны и обвиняет Украину, не соответствуют действительности.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников уже найдены.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что по этому поводу будет созван Совет обороны страны. По его словам, это произойдет в воскресенье, 5 апреля, во второй половине дня.