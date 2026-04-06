06 апреля 2026 в 00:32

Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии

Йованич: взрывчатку для диверсии на газопроводе в Сербии произвели в США

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Взрывчатку, которую использовали для диверсии на газопроводе из Сербии в Венгрию, произвели в США, сообщил директор Агентства военной безопасности (ВБА) генерал-подполковник Джуро Йованич на брифинге. Он подчеркнул, что место производства не обязательно указывает на заказчика операции.

Генерал сообщил, что в ходе брифинга показал взрывчатку, капсюли-детонаторы и другое оборудование, подготовленное для транспортировки и проведения диверсии. Йованич подчеркнул, что сербские контрразведчики сталкиваются с большим объемом дезинформации по делу. Он также добавил: утверждения о том, что армия Сербии якобы работает на третьи стороны и обвиняет Украину, не соответствуют действительности.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников уже найдены.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что по этому поводу будет созван Совет обороны страны. По его словам, это произойдет в воскресенье, 5 апреля, во второй половине дня.

Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

