Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 13:10

Вучич пообещал «безжалостно расправиться» с заложившими взрывчатку

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

С теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся», заявил сербский президент Александр Вучич в соцсетях. По его словам, следы преступников уже найдены.

Обнаружили, насколько я понял, два рюкзака и два больших пакета взрывчатки со взрывателями. <...> Мы безжалостно расправимся с каждым, кто посмеет угрожать жизненно важной инфраструктуре, — отметил Вучич.

Ранее глава государства сообщил, что район границы между Венгрией и Сербией, где поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры, сейчас осматривают. По его словам, взрывчатку утром 5 апреля обнаружили служебные собаки, армия и полиция. Бомба находилась недалеко от поселка Велебит.

Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что после обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ, будет созван Совет обороны страны. По его словам, мероприятие запланировано на вторую половину дня. Орбан также назвал мощным найденное взрывное устройство.

Европа
Сербия
Венгрия
Александр Вучич
взрывчатки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.