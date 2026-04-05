Вучич пообещал «безжалостно расправиться» с заложившими взрывчатку

С теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся», заявил сербский президент Александр Вучич в соцсетях. По его словам, следы преступников уже найдены.

Обнаружили, насколько я понял, два рюкзака и два больших пакета взрывчатки со взрывателями. <...> Мы безжалостно расправимся с каждым, кто посмеет угрожать жизненно важной инфраструктуре, — отметил Вучич.

Ранее глава государства сообщил, что район границы между Венгрией и Сербией, где поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры, сейчас осматривают. По его словам, взрывчатку утром 5 апреля обнаружили служебные собаки, армия и полиция. Бомба находилась недалеко от поселка Велебит.

Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что после обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ, будет созван Совет обороны страны. По его словам, мероприятие запланировано на вторую половину дня. Орбан также назвал мощным найденное взрывное устройство.