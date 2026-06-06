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06 июня 2026 в 11:20

В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза

В Пентагоне оценили шпионскую угрозу от Израиля как критическую

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США расценивают уровень шпионской угрозы со стороны израильских спецслужб как критический, сообщает NBC News. В Пентагоне крайне обеспокоены усилением разведывательной активности в отношении американских чиновников. При этом в посольстве Израиля данную информацию не подтверждают.

Любые утверждения о слежке за США являются либо дезинформацией, либо имеют политическую мотивацию. Наши разведывательные усилия направлены против врагов, а не союзников, — ответили в дипломатическом представительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана. Он пошутил, что сворачивает встречу как раз по причине организации конфликта.

Кроме того, Трамп сообщил, что Вашингтон добился «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном. При этом американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты готовы возобновить полномасштабные военные действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате атак Исламской Республики.

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