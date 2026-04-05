Вучич сообщил подробности обнаружения взрывчатки рядом с газопроводом

Вучич: военные нашли взрывчатку у газопровода недалеко от поселка Велебит

Район границы между Венгрией и Сербией, где поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры, сейчас осматривают, заявил президент Сербии Александр Вучич в соцсетях. По его словам, взрывчатку утром 5 апреля обнаружили служебные собаки, армия и полиция. Бомба находилась недалеко от поселка Велебит.

Нашли сегодня утром недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода, как его называют, «Турецкий», «Южный», «Балканский» поток, — два рюкзака, две большие упаковки взрывчатки с детонаторами, есть и другие следы, — отметил он.

По словам президента, в операции принимали участие вертолеты. Вучич выразил надежду, что взрывчатка будет безопасно обезврежена. Он отметил, что в случае детонации боеприпаса Венгрия и север Сербии остались бы без энергоносителей.

Ранее Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.