ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:25

Российские военные «поохотились» на «Леопарда» на СВО

Армия России поразила объекты топливной инфраструктуры ВСУ и танк Leopard

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были поражены места производства, хранения и стартовые площадки для дальних беспилотников ВСУ.

Помимо этого, под удары попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Украинская армия также потеряла немецкий танк Leopard. Кроме того, противник лишился более 175 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, — заявили в ведомстве.

Ранее элитное украинское подразделение — первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна — понесла серьезные потери в Сумской области в районе Бачевска. Это соединение было сформировано в марте 2022 года в Житомире, входящее в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Россия
Украина
ВС РФ
СВО
МО РФ
Leopard
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России оценил знание русского языка в Китае
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.