Российские военные «поохотились» на «Леопарда» на СВО Армия России поразила объекты топливной инфраструктуры ВСУ и танк Leopard

Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были поражены места производства, хранения и стартовые площадки для дальних беспилотников ВСУ.

Помимо этого, под удары попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Украинская армия также потеряла немецкий танк Leopard. Кроме того, противник лишился более 175 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, — заявили в ведомстве.

Ранее элитное украинское подразделение — первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна — понесла серьезные потери в Сумской области в районе Бачевска. Это соединение было сформировано в марте 2022 года в Житомире, входящее в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины.