Суд в ФРГ запретил писать фейки об участии Вучича в «человеческих сафари»

Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Земельный суд в Гамбурге запретил журналу Der Spiegel распространять необоснованные обвинения против президента Сербии Александра Вучича, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на решение инстанции. Речь идет о якобы причастности сербского лидера к так называемым человеческим сафари в осажденном Сараево.

Суд выяснил, что перед публикацией журнал не дал Вучичу возможности высказаться по поводу подозрений и не запросил у него развернутый комментарий. Подача информации была признана несбалансированной, нарушающей права личности.

Речь идет о материале от 17 марта, в котором Der Spiegel связал имя Вучича с «человеческими сафари». Суд признал эти домыслы недопустимыми и запретил их к публикации.

В случае нарушения издательству Spiegel-Verlag грозит штраф до €250 тыс. (более 21,5 млн рублей), а также оно оплатит судебные издержки. Советница Вучича по СМИ сообщила, что сербский президент впервые подал такую жалобу против СМИ.

В МИД Сербии назвали подобные измышления примером скоординированной дезинформации. В ноябре 2025 года прокуратура Милана начала расследование дела о «человеческом сафари» в Сараево времен осады 1990-х годов.

Ранее Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

