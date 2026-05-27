27 мая 2026 в 10:27

Суд в Москве заочно арестовал политолога-иноагента Марию Снеговую

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Суд <...> избрал в отношении Снеговой Марии Владиславовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который надлежит исчислять с момента фактического задержания Снеговой, — говорится в сообщении.

В мае этого года Министерство внутренних дел России объявило Снеговую в розыск. В отношении нее также возбудили уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

До этого МВД объявило в международный розыск чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был внесен в реестр террористов. Ему инкриминируют публичное оправдание террористической деятельности в Сети, а также два эпизода нарушения порядка деятельности иноагента.

