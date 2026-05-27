Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:15

В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»

Депутат Журова: пловец Сомов испортил репутацию на стероидных Играх

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский пловец Евгений Сомов, выступивший на прошедшей в Лас-Вегасе «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games), не смог показать выдающегося результата даже с использованием допинга, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, спортсмен испортил свою репутацию.

На Олимпиаде Сомов был в финале заплыва, но не одержал победу. Со стероидами ему не удалось победить. Репутация испорчена. Он стал вторым и третьим, хотя всего было четыре участника, — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка призналась, что плохо относится к этому турниру. Журова считает, что участники данного соревнования не готовы к честной конкуренции.

Они подумали: если съедят стероиды, то всех обгонят. Рекорды они не установили. Уровень их таланта и мастерства ниже, чем у олимпийских чемпионов без допинга. Стероиды используют люди, у которых ничего не получилось, — добавила Журова.

Первые в истории подобные соревнования прошли в Лас-Вегасе. Участие в них приняли 42 атлета. В программе были следующие дисциплины: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим. На Enhanced Games спортсменам разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать. Единственным, кому удалось установить рекорд в рамках этих соревнований, стал греческий пловец Кристиан Голомеев, который выступил в гидрокостюме.

Ранее сообщалось, что российский пловец Евгений Сомов присоединился к участникам «Олимпиады на стероидах». Спортсмен завоевал второе и третье место.

Спорт
плавание
Олимпиада
допинг
Светлана Журова
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.