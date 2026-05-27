В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах» Депутат Журова: пловец Сомов испортил репутацию на стероидных Играх

Российский пловец Евгений Сомов, выступивший на прошедшей в Лас-Вегасе «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games), не смог показать выдающегося результата даже с использованием допинга, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, спортсмен испортил свою репутацию.

На Олимпиаде Сомов был в финале заплыва, но не одержал победу. Со стероидами ему не удалось победить. Репутация испорчена. Он стал вторым и третьим, хотя всего было четыре участника, — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка призналась, что плохо относится к этому турниру. Журова считает, что участники данного соревнования не готовы к честной конкуренции.

Они подумали: если съедят стероиды, то всех обгонят. Рекорды они не установили. Уровень их таланта и мастерства ниже, чем у олимпийских чемпионов без допинга. Стероиды используют люди, у которых ничего не получилось, — добавила Журова.

Первые в истории подобные соревнования прошли в Лас-Вегасе. Участие в них приняли 42 атлета. В программе были следующие дисциплины: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим. На Enhanced Games спортсменам разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать. Единственным, кому удалось установить рекорд в рамках этих соревнований, стал греческий пловец Кристиан Голомеев, который выступил в гидрокостюме.

Ранее сообщалось, что российский пловец Евгений Сомов присоединился к участникам «Олимпиады на стероидах». Спортсмен завоевал второе и третье место.