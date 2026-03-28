28 марта 2026 в 12:25

У российского спортсмена нашли следы допинга

Российский акробат Кузьмин сдал положительный допинг-тест

Российский акробат Даниил Кузьмин нарушил антидопинговые правила, сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования атлетов (ITA) на своем сайте. В организме 25-летнего спортсмена обнаружены следы запрещенного вещества болденона, относящегося к классу стероидов.

Кузьмин имел нейтральный статус, позволяющий ему участвовать в международных турнирах. В 2024 году он завоевал золотую медаль на Кубке России по спортивной акробатике.

Ранее итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер не смогла выступить на домашних Олимпийских играх 2026 года из-за положительного результата допинг-теста. В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат, который преимущественно применяется в терапии онкологических заболеваний.

До этого сообщалось, что российский пловец Евгений Сомов примет участие в международном турнире «Олимпиада на стероидах» (Enhanced Games). Проект разрешает спортсменам использовать любые виды допинга. Организаторы также анонсировали политику открытости в отношении российских и белорусских участников.

Стала известно, почему Нагиеву отказывают в съемках
Раскрыта причина смерти режиссера Шухера
Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей
В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины
Небо в Австралии окрасилось в кроваво-красные оттенки
Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане
ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги
Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу
Скончался режиссер Олег Шухер
Озвучены объемы подземных водных запасов России
Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность
У российского спортсмена нашли следы допинга
Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения
Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине
Наступление ВС России на Харьков 28 марта: огромные потери, бои за границу
Рубио предсказал сроки завершения войны на Ближнем Востоке
В России утвердили концепцию развития первой помощи
Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов
Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа
Пенсионерка обеднела на 25 млн рублей после одного звонка
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

