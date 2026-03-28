У российского спортсмена нашли следы допинга

Российский акробат Даниил Кузьмин нарушил антидопинговые правила, сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования атлетов (ITA) на своем сайте. В организме 25-летнего спортсмена обнаружены следы запрещенного вещества болденона, относящегося к классу стероидов.

Кузьмин имел нейтральный статус, позволяющий ему участвовать в международных турнирах. В 2024 году он завоевал золотую медаль на Кубке России по спортивной акробатике.

Ранее итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер не смогла выступить на домашних Олимпийских играх 2026 года из-за положительного результата допинг-теста. В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат, который преимущественно применяется в терапии онкологических заболеваний.

До этого сообщалось, что российский пловец Евгений Сомов примет участие в международном турнире «Олимпиада на стероидах» (Enhanced Games). Проект разрешает спортсменам использовать любые виды допинга. Организаторы также анонсировали политику открытости в отношении российских и белорусских участников.