США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые

24 мая в Лас-Вегасе состоялись Enhanced Games, более известные как «Олимпиада на стероидах». Спортсменам было разрешено употребление любых препаратов для достижения наилучшего результата. Как допинговые соревнования потерпели крах — в материале NEWS.ru.

Кто придумал «Олимпиаду на стероидах»

Несколько лет назад австралийский бизнесмен Арон Д'Соуза загорелся идеей проведения «Олимпиады на стероидах». Заручившись поддержкой сооснователя крупной платежной системы, он анонсировал Игры, где будет «можно все». Главная цель мероприятия — альтернатива традиционным Олимпиадам. На Enhanced Games спортсменов не наказывают за использование запрещенных препаратов. Напротив, это поощряется. По словам Д'Соузы, разницы никакой нет.

«44% олимпийцев признаются в использовании допинга, но только 1% на этом ловят», — сказал он.

Некоторые рамки все равно были установлены. Атлетам можно было использовать только те препараты, которые одобрило Управление по пищевым продуктам и медикаментам США. Перед самыми стартами был опубликован список допинга, который употребляли спортсмены: тестостерон, гормон роста, эритропоэтин, анаболические стероиды, стимуляторы, метаболические модуляторы и гормональную поддержку.

В 2024-м началось активное продвижение «стероидной Олимпиады» в социальных сетях. Организаторы заявляли, что «атлеты должны иметь свободу выбора». Многие известные экс-спортсмены выразили поддержку проекту, например семикратный победитель «Тур де Франс» велогонщик Лэнс Армстронг, который лишился медалей из-за допинга в 2013 году. Также поддержку выразили влиятельные бизнесмены, среди которых оказался и сын президента США Дональд Трамп — младший.

Победители соревнований получили $250 тыс. (около 18 млн рублей). За мировой рекорд в беге на 100 м и в плавании на дистанции 50 м вольным стилем предусматривалась дополнительная выплата — $1 млн.

Сколько рекордов побили на «стероидной Олимпиаде»

Кристиан Голомеев

Участие в «Олимпиаде на стероидах» приняли 42 атлета в следующих видах: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим. Несмотря на высокие ожидания, был установлен всего один «мировой рекорд»: его обладателем стал 32-летний греческий пловец Кристиан Голомеев, который выступил в гидрокостюме. Он преодолел дистанцию 50 м кролем за 20,81 секунды, что на семь сотых быстрее мирового рекорда австралийца Кэмерона Макэвоя. Международная федерация плавания (World Aquatics) не признает этот результат и не занесет достижение Голомеева в список рекордов, но грек точно остался доволен: он заработал $1 млн (около 71 млн рублей).

Главной целью организаторов был новый рекорд в беге на 100 м, который в 2009 году на чемпионате мира в Берлине установил ямаец Усэйн Болт — 9,58. Долгое время никто не мог приблизиться к этому достижению, а триумфатор Enhanced Games Фред Керли из США показал лишь 9,98. С таким временем он даже не попал бы в медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Кто из россиян выступил на «стероидной Олимпиаде»

Единственным россиянином на Enhanced Games был пловец Евгений Сомов. Он давно живет в США. Сомов попал на Олимпиаду-2024, но не смог выйти даже в финал. В Лас-Вегасе пловец стал третьим на дистанции 50 м брассом с личным рекордом, а на стометровке — вторым. Оба заплыва выиграл Коди Миллер из США. За свои выступления Сомов заработал $200 тыс., что в переводе на рубли составляет примерно 15 млн.

Принять участие в турнире мог и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков. Он вел переговоры с организаторами, но в последний момент решил отказаться.

«Очень рад за спортсменов, которые за очень средненькие результаты заработали весьма неплохие деньги», — сказал Шубенков.

Как в России оценили проведение «Олимпиады на стероидах»

Выступивший в Лас-Вегасе Сомов не смог показать выдающегося результата даже с использованием допинга, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, спортсмен испортил свою репутацию.

«Со стероидами ему не удалось победить. Репутация испорчена. Он стал вторым и третьим, хотя всего было четыре участника», — сказала Журова.

Дмитрий Васильев

Депутат отметила, что относится к турниру плохо. Журова считает, что участники данного соревнования не готовы к честной конкуренции.

«Они подумали: если съедят стероиды, то всех обгонят. Рекордов они не установили. Уровень их таланта и мастерства ниже, чем у олимпийских чемпионов без допинга. Стероиды используют люди, у которых ничего не получилось», — сказала она.

Главной задачей организаторов «Олимпиады на стероидах» было просто заработать денег, пусть и скандальным путем, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, спонсорам наплевать на жизни спортсменов. Васильев считает, что «Олимпиада на стероидах» не имеет никакой перспективы.

«Бесконтрольное применение стероидов не приводит ни к чему хорошему. В долгосрочной перспективе это мероприятие не может иметь успеха. Это наведет шумиху и внимание прессы на коротком отрезке. Я думаю, что Международный олимпийский комитет серьезно выскажется в отношении этих соревнований. Надеюсь, что многие страны на законодательном уровне запретят проводить подобные турниры на своей территории», — сказал Васильев.

Экс-спортсмен считает, что Сомов хотел заработать много денег, поэтому решил участвовать в «Олимпиаде на стероидах». По мнению Васильева, им двигала жажда наживы.

«Неуемная жажда наживы, к сожалению, затмевает мозг даже, казалось бы, разумных людей. Попытка заработать много денег. Это очень опасная дорога, которая может привести к печальным последствиям», — сказал Васильев.

Капитализация организатора «стероидной Олимпиады» обрушилась на 52%

После провальных соревнований начались распродажи акций компании-организатора Enhanced Group. На торгах в Нью-Йорке бумаги подешевели на 52,6%. Довольными турниром останутся только спортсмены, которым выплатят более $7 млн призовых (496 млн рублей), — это значительно больше, чем на официальных соревнованиях.



По итогам Enhanced Games стало очевидно, что фармакология и допинг не сделают из среднего спортсмена сверхчеловека. Главным залогом успеха остаются наличие природных данных и талант. Спонсоры «Олимпиады на стероидах» хотели увидеть плашку WR («мировой рекорд») практически во всех дисциплинах, но на выходе оказалось иначе.

