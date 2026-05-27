Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:30

Британовед ответила, хотят ли жители Шотландии независимости

Британовед Ананьева: далеко не все в Шотландии хотят независимости

Фото: Martin Alan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Далеко не все население Шотландии хочет независимости от Великобритании, рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Так она прокомментировала планы Эдинбурга добиваться проведения очередного референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

Сторонников независимости там — примерно 50%. Возможно, чуть меньше или чуть больше в зависимости от экономической конъюнктуры. Так что утверждать, что все в Шотландии хотят независимости, нельзя, — подчеркнула Ананьева.

Она добавила, что проведение референдума зависит не от воли правительства Шотландии, а от решения общенационального парламента. По ее словам, Лондон эту инициативу не поддерживает.

На этом вопрос закрывается: нового референдума не будет. Таким образом, Шотландия не может выйти из состава королевства, — заключила британовед.

Ранее парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума о независимости от Британии. В поддержку этой идеи выступили 72 депутата против 55, еще двое воздержались от участия в голосовании.

Европа
Великобритания
Шотландия
Лондон
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред РФ: Запад и Москва находятся в близости к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Трамп пригрозил Ирану возвращением к боевым действиям
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.