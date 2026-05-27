Британовед ответила, хотят ли жители Шотландии независимости

Далеко не все население Шотландии хочет независимости от Великобритании, рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Так она прокомментировала планы Эдинбурга добиваться проведения очередного референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

Сторонников независимости там — примерно 50%. Возможно, чуть меньше или чуть больше в зависимости от экономической конъюнктуры. Так что утверждать, что все в Шотландии хотят независимости, нельзя, — подчеркнула Ананьева.

Она добавила, что проведение референдума зависит не от воли правительства Шотландии, а от решения общенационального парламента. По ее словам, Лондон эту инициативу не поддерживает.

На этом вопрос закрывается: нового референдума не будет. Таким образом, Шотландия не может выйти из состава королевства, — заключила британовед.

Ранее парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума о независимости от Британии. В поддержку этой идеи выступили 72 депутата против 55, еще двое воздержались от участия в голосовании.