Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:33

Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития

Мишустин назначил Светлану Карецкую замминистра цифрового развития России

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Светлана Карецкая, ранее возглавлявшая департамент экономики и финансов Минцифры России, назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На посту замглавы ведомства Карецкая будет руководить финансовым направлением и кадровой политикой министерства. Кроме того, в ее обязанности войдет сопровождение и реализация национального проекта «Экономика данных».

Карецкая имеет богатый профессиональный опыт: она занимала различные должности в коммерческих организациях, в Центральном банке РФ, а также в Аналитическом центре при правительстве. Департамент экономики и финансов Минцифры она возглавила в 2020 году.

Ранее заместитель министра цифрового развития РФ Сергей Кучушев покинул должность по собственному желанию. Он курировал вопросы государственной политики в сфере информационных технологий, меры поддержки ИТ-компаний и другие направления, работал в ведомстве с 2023 года.

Власть
Михаил Мишустин
Минцифры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Постпред РФ: Запад и Москва близки к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.