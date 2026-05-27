Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития

Светлана Карецкая, ранее возглавлявшая департамент экономики и финансов Минцифры России, назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На посту замглавы ведомства Карецкая будет руководить финансовым направлением и кадровой политикой министерства. Кроме того, в ее обязанности войдет сопровождение и реализация национального проекта «Экономика данных».

Карецкая имеет богатый профессиональный опыт: она занимала различные должности в коммерческих организациях, в Центральном банке РФ, а также в Аналитическом центре при правительстве. Департамент экономики и финансов Минцифры она возглавила в 2020 году.

Ранее заместитель министра цифрового развития РФ Сергей Кучушев покинул должность по собственному желанию. Он курировал вопросы государственной политики в сфере информационных технологий, меры поддержки ИТ-компаний и другие направления, работал в ведомстве с 2023 года.