Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании

Британский парламент в ближайшей перспективе не согласится дать Шотландии возможность снова проводить референдум по вопросу независимости от Соединенного Королевства. Британские политики полагают, что они уже дали Шотландии шанс в 2014 году. Тогда 55% шотландцев выступили против, и на этом вопрос был закрыт, — напомнил Дудаков.

В настоящее время в Шотландии хотят взять реванш за тот провал, продолжил эксперт. К тому же на фоне непопулярности кабинета премьер-министра Кира Стармера впервые за долгое время сторонники независимости стали обгонять сторонников сохранения союза, отметил он.

Чуть больше половины шотландцев выступают за независимость, а 47% — за сохранение в составе Британии. Это будет постепенно углублять внутренний раскол в стране, — подытожил собеседник.

Ранее сообщалось, что парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума по вопросу независимости от Соединенного Королевства. Инициативу поддержали 72 депутата, против высказались 55 парламентариев, еще двое воздержались.