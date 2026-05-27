Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 19:12

Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании

Политолог Дудаков: Лондон не даст Шотландии провести референдум о независимости

Эдинбург Эдинбург Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Британский парламент в ближайшей перспективе не даст Шотландии возможность провести референдум о независимости, высказал мнение в беседе с NEWS.ru политолог-международник Малек Дудаков. По его словам, последнее слово в этом вопросе останется за Лондоном.

Британский парламент в ближайшей перспективе не согласится дать Шотландии возможность снова проводить референдум по вопросу независимости от Соединенного Королевства. Британские политики полагают, что они уже дали Шотландии шанс в 2014 году. Тогда 55% шотландцев выступили против, и на этом вопрос был закрыт, — напомнил Дудаков.

В настоящее время в Шотландии хотят взять реванш за тот провал, продолжил эксперт. К тому же на фоне непопулярности кабинета премьер-министра Кира Стармера впервые за долгое время сторонники независимости стали обгонять сторонников сохранения союза, отметил он.

Чуть больше половины шотландцев выступают за независимость, а 47% — за сохранение в составе Британии. Это будет постепенно углублять внутренний раскол в стране, — подытожил собеседник.

Ранее сообщалось, что парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума по вопросу независимости от Соединенного Королевства. Инициативу поддержали 72 депутата, против высказались 55 парламентариев, еще двое воздержались.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
Шотландия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред РФ: Запад и Москва находятся в близости к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Трамп пригрозил Ирану возвращением к боевым действиям
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.