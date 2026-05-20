Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:20

Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России

Стармер заявил о запрете на услуги морских перевозок российского СПГ

Кир Стармер Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Великобритания ввела запрет на услуги по морской транспортировке российского сжиженного природного газа, заявил британский премьер Кир Стармер в парламенте. Также страна бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих государствах. Стармер назвал новый пакет ограничений «мощным», передает РИА Новости.

То, о чем мы объявили вчера, — это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций. Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России, — говорится в сообщении.

Ранее еврочиновники сообщили, что ЕС рассматривает переход на годовое продление санкций против России вместо нынешнего полугодового цикла. По их словам, инициатива появилась на прошлой неделе при подготовке к саммиту в середине июня.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что очередное смягчение ограничений на российскую нефть является хорошим знаком для мировых рынков. Такое решение подтверждает: глобальная энергобезопасность не может существовать без участия России, подчеркнул он.

