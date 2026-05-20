20 мая 2026 в 16:09

В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом

Фото: Социальные сети
Верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома получили повреждения при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. При ударе ВСУ погибших нет, информация о пострадавших уточняется.

В результате падения обломков БПЛА самолетного типа в Первомайском районе повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, — отметил глава региона.

Слюсарь уточнил, что получившие повреждения этажи еще не ввели в эксплуатацию. По его словам, оперативные службы уже работают на месте происшествия. Опасность БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ПВО за сутки уничтожила 780 украинских беспилотников. Также были перехвачены и сбиты четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Кроме того, ВС РФ ликвидировали зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства и нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам в 143 районах.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил о падении обломков БПЛА на промышленный объект. По его словам, в результате никто не пострадал.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
