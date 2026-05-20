20 мая 2026 в 12:18

Почти 800 украинских БПЛА пытались атаковать Россию за последние сутки

Минобороны России: силы ПВО сбили 780 беспилотников ВСУ за сутки

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили за сутки почти 800 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, также были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства и нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам в 143 районах. Всего с начала проведения СВО украинская армия лишилась 671 самолета, 149,6 тыс. БПЛА, 661 ЗРК и более 29 тыс. танков, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка из Артемовска самостоятельно вывела из строя башню украинского танка. Как рассказал ее отец, неисправную технику вскоре отправили на боевое задание, где она и была подбита российскими военнослужащими.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 20 мая ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

