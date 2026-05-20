Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа

Во время шиномонтажа не исключены ошибки, например резину могут установить на поврежденный или грязный диск, рассказал в беседе с Lenta.ru автоэксперт Александр Пархомчук. Неправильно выполненная процедура может сократить ресурс новых покрышек и создать угрозу на дороге.

Одна из главных ошибок — несоответствие типоразмера шины и диска. Еще при покупке убедитесь, что шины соответствуют дискам по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Несоответствие может привести к серьезным проблемам, — предупредил Пархомчук.

Он посоветовал перед монтажом шин проверить наличие трещин, коррозии и вмятин на диске. Кроме того, лучше оценить состояние его лакокрасочного покрытия. Диски нужно очистить от следов клея, герметиков и прочих загрязнений. Эксперт также призвал проследить, чтобы шины смонтировали таким образом, чтобы они компенсировали друг друга.

