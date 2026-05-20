Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:42

Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа

Автоэксперт Пархомчук: опасно устанавливать новую резину на поврежденный диск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время шиномонтажа не исключены ошибки, например резину могут установить на поврежденный или грязный диск, рассказал в беседе с Lenta.ru автоэксперт Александр Пархомчук. Неправильно выполненная процедура может сократить ресурс новых покрышек и создать угрозу на дороге.

Одна из главных ошибок — несоответствие типоразмера шины и диска. Еще при покупке убедитесь, что шины соответствуют дискам по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Несоответствие может привести к серьезным проблемам, — предупредил Пархомчук.

Он посоветовал перед монтажом шин проверить наличие трещин, коррозии и вмятин на диске. Кроме того, лучше оценить состояние его лакокрасочного покрытия. Диски нужно очистить от следов клея, герметиков и прочих загрязнений. Эксперт также призвал проследить, чтобы шины смонтировали таким образом, чтобы они компенсировали друг друга.

Ранее автоэксперт Влад Каталымов заявил, что регулярная диагностика датчиков, правильное давление в шинах и отказ от резких ускорений помогут уменьшить расход топлива. Кроме того, по его словам, еще на этапе покупки следует выбирать экономичные автомобили с наименьшей массой, обтекаемым кузовом и механической коробкой передач.

Общество
автоэксперты
машины
автомобилисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Адвокат оценил вероятность признания историка моды Васильева иноагентом
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.