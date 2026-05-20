Потерявшая мужа по вине ВСУ россиянка умерла на следующий день

20 мая 2026 в 13:11

Умерла пострадавшая из-за атаки ВСУ на частный дом жительница Курской области

Женщина, пострадавшая в результате атаки ВСУ на частный дом в Глушковском районе Курской области 18 мая, скончалась в больнице, написал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. Накануне он сообщил о смерти ее мужа. На тот момент его раненая жена — Зоя Николаевна — находилась в тяжелом состоянии.

К сожалению, Зоя Николаевна, пострадавшая вместе с мужем при ударе ВСУ в Глушковском районе, скончалась. Наши врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Увы, травмы были слишком тяжелыми, организм женщины не справился. Накануне не стало и Виктора Дмитриевича, — написал глава региона.

Ранее Хинштейн заявил, что в деревне Корочке Беловского района после атаки украинского беспилотника пострадала 66-летняя женщина. У нее зафиксировали множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.

До этого дрон ВСУ атаковал 66-летнего пенсионера из Некрасово и жительницу хутора Фонов под Курском. По данным Хинштейна, пострадавший работал в саду. Он добавил, что обошлось без серьезных травм, мужчине не потребовалась госпитализация.

