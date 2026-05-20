В России созрел первый в истории урожай бананов В Сочи созрел первый в истории урожай бананов, папайи и маракуйи

В Сочи созрел первый в истории урожай экзотических фруктов — в экспериментальных теплицах поспели бананы, рассказал «Российской газете» фермер Андрей Платонов-младший. По его словам, с каждой грозди рассчитывают собрать 10-15 кг бананов. Кроме того, в теплицах также вызревают папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо и манго.

Саженцы бананов посадили 20 августа 2025 года из турецких, вьетнамских, таиландских, китайских и камерунских семян. Всего 19 сортов на 60 деревьях, - рассказал он.

По его словам, когда урожай экзотических фруктов созреет, в одной из теплиц проложат дорожки, сделают подсветку и включат звуки джунглей, чтобы проводить агротуры. При этом цена таких бананов будет, как в магазине.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что в мае можно посадить бананы на даче, но плодоносить они вряд ли будут. По ее словам, в теплое время года на грядке можно высадить любые экзотические растения, но перед наступлением холодов их стоит увозить обратно в тепло.