Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 13:56

Четверо мужчин устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома

Драка со стрельбой произошла во дворе дома в Краснодарском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полицейские задержали троих мужчин, которые устроили драку со стрельбой в краснодарском поселке Плодородном, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, еще одного участника конфликта пока разыскивают.

Инцидент произошел на улице имени генерал-лейтенанта Александра Сапрунова. По словам очевидцев, сначала несколько мужчин громко кричали, а затем началась потасовка. Один из участников достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

По горячим следам полицейские установили и задержали троих участников инцидента: 25-, 28- и 33-летних местных жителей. Еще один правонарушитель разыскивается, — уточнили в МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя задержали за стрельбу из пневматического оружия. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с четвертого этажа дома по ней стрелял неизвестный. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Туве полиция со стрельбой задержала пьяную женщину без водительских прав. Сначала инспекторы остановили машину для оформления документов, однако одна из пассажирок пересела за руль, завела двигатель и попыталась скрыться.

Регионы
Краснодарский край
МВД
массовые драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили приезд Путина в Китай с визитом Трампа
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
«Головотяпство»: Развожаев пообещал наказать виновных в ЧП со школьниками
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.