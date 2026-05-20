Четверо мужчин устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома Драка со стрельбой произошла во дворе дома в Краснодарском крае

Полицейские задержали троих мужчин, которые устроили драку со стрельбой в краснодарском поселке Плодородном, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, еще одного участника конфликта пока разыскивают.

Инцидент произошел на улице имени генерал-лейтенанта Александра Сапрунова. По словам очевидцев, сначала несколько мужчин громко кричали, а затем началась потасовка. Один из участников достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

По горячим следам полицейские установили и задержали троих участников инцидента: 25-, 28- и 33-летних местных жителей. Еще один правонарушитель разыскивается, — уточнили в МВД.

