Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:28

Врач развеяла мифы о пользе БАДов

Врач Мойсенко: БАДы не могут заменить микроэлементы из пищи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

БАДы не могут полностью заменить микроэлементы, поступающие в организм с пищей, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что важны не только витамины, но и поддержание здоровья системы ЖКТ.

БАДы БАДам — рознь. На сегодняшний день на нашем рынке присутствует их огромное количество, и люди полагают, что они могут действительно заменить пищу. Это неправильно, потому что есть микробиота, — рассказала Мойсенко.

Врач объяснила, что это совокупность бактерий, грибов и прочих микроорганизмов, которые обеспечивают здоровую работу кишечника. По ее словам, БАДы не могут заменить полноценное питание, так как они лишь переносят витамины и минералы из кишечника в клетки, где те участвуют в биохимических процессах.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева рассказала, что неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья. По ее словам, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здоровье
БАДы
врачи
мифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия раскрыла условие для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер 40 лет боровшийся со СПИДом в России академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул должность главного тренера московского «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.