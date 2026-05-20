Врач развеяла мифы о пользе БАДов

БАДы не могут полностью заменить микроэлементы, поступающие в организм с пищей, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что важны не только витамины, но и поддержание здоровья системы ЖКТ.

БАДы БАДам — рознь. На сегодняшний день на нашем рынке присутствует их огромное количество, и люди полагают, что они могут действительно заменить пищу. Это неправильно, потому что есть микробиота, — рассказала Мойсенко.

Врач объяснила, что это совокупность бактерий, грибов и прочих микроорганизмов, которые обеспечивают здоровую работу кишечника. По ее словам, БАДы не могут заменить полноценное питание, так как они лишь переносят витамины и минералы из кишечника в клетки, где те участвуют в биохимических процессах.

