Роспотребнадзор заблокировал 12,4 тыс. онлайн-площадок по продаже БАДов

Порядка 12,4 тыс. онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных в России биологически активных добавок (БАД) было заблокировано, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди выявленных ресурсов оказались страницы с предложением препаратов, содержащих опасную концентрацию витаминов, значительно превышающую установленные нормы.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России, — говорится в сообщении.

Также в черный список попали продавцы незарегистрированных гормональных бустеров для повышения тестостерона. Роспотребнадзор подчеркнул, что все эти товары либо не прошли обязательную государственную регистрацию, либо представляют прямую угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Ранее правительство России утвердило перечень критериев, которым должны соответствовать биологически активные добавки. Документ определяет требования к их качеству, безопасности и составу.