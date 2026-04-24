Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 02:55

Правительство РФ утвердило критерии качества и эффективности БАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство РФ утвердило перечень критериев, которым должны соответствовать биологически активные добавки, передает РИА Новости. Документ определяет требования к их качеству, безопасности и составу.

Все критерии применяются одновременно, включая наличие государственной регистрации у производителя и маркировки продукции. Также отмечается, что соответствие показателям безопасности и состава должно быть подтверждено аккредитованной лабораторией.

Кроме того, предусмотрено обязательное подтверждение эффективности БАД. Для этого используются данные научных исследований и сведения из действующих клинических рекомендаций.

Ранее сообщалось, что Роскачество проведет масштабное исследование популярных категорий товаров, включая лапшу быстрого приготовления и биологически активные добавки, заявил глава организации Максим Протасов. По его словам, решение проверить «быстрые обеды» продиктовано многочисленными просьбами офисных сотрудников.

Общество
Россия
БАДы
добавки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.