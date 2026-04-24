Правительство РФ утвердило критерии качества и эффективности БАД

Правительство РФ утвердило перечень критериев, которым должны соответствовать биологически активные добавки, передает РИА Новости. Документ определяет требования к их качеству, безопасности и составу.

Все критерии применяются одновременно, включая наличие государственной регистрации у производителя и маркировки продукции. Также отмечается, что соответствие показателям безопасности и состава должно быть подтверждено аккредитованной лабораторией.

Кроме того, предусмотрено обязательное подтверждение эффективности БАД. Для этого используются данные научных исследований и сведения из действующих клинических рекомендаций.

Ранее сообщалось, что Роскачество проведет масштабное исследование популярных категорий товаров, включая лапшу быстрого приготовления и биологически активные добавки, заявил глава организации Максим Протасов. По его словам, решение проверить «быстрые обеды» продиктовано многочисленными просьбами офисных сотрудников.