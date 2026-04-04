«Быстрые обеды» и БАДы попали под прицел Роскачества Роскачество проверит дошираки и БАДы

Роскачество проведет масштабное исследование популярных категорий товаров, включая лапшу быстрого приготовления и биологически активные добавки, заявил РИА Новости глава организации Максим Протасов. По его словам, решение проверить «быстрые обеды» продиктовано многочисленными просьбами офисных сотрудников.

Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию, как лапша быстрого приготовления. Мы обязательно это сделаем в 2026 году, — сообщил Протасов.

Помимо бакалеи, эксперты намерены детально изучить рынок спортивного питания и БАДов, где ранее уже фиксировались нарушения. Особое внимание уделят добавкам с омега-3, в которых в прошлом году выявляли несоответствия заявленному составу. Специалисты проверят, насколько честны производители в обещаниях пользы для здоровья и соблюдают ли они государственные стандарты качества.

Программа проверок на текущий год также затронет молочную продукцию с высоким содержанием белка и специализированные безглютеновые товары. Роскачество планирует выявить недобросовестных поставщиков, которые безосновательно маркируют свои продукты как диетические.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты. Стандарты определят требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие генно-модифицированных организмов.