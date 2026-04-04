04 апреля 2026 в 12:59

«Быстрые обеды» и БАДы попали под прицел Роскачества

Роскачество проверит дошираки и БАДы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскачество проведет масштабное исследование популярных категорий товаров, включая лапшу быстрого приготовления и биологически активные добавки, заявил РИА Новости глава организации Максим Протасов. По его словам, решение проверить «быстрые обеды» продиктовано многочисленными просьбами офисных сотрудников.

Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию, как лапша быстрого приготовления. Мы обязательно это сделаем в 2026 году, — сообщил Протасов.

Помимо бакалеи, эксперты намерены детально изучить рынок спортивного питания и БАДов, где ранее уже фиксировались нарушения. Особое внимание уделят добавкам с омега-3, в которых в прошлом году выявляли несоответствия заявленному составу. Специалисты проверят, насколько честны производители в обещаниях пользы для здоровья и соблюдают ли они государственные стандарты качества.

Программа проверок на текущий год также затронет молочную продукцию с высоким содержанием белка и специализированные безглютеновые товары. Роскачество планирует выявить недобросовестных поставщиков, которые безосновательно маркируют свои продукты как диетические.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты. Стандарты определят требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие генно-модифицированных организмов.

Общество
Роскачество
продукты
БАДы
лапша
полуфабрикаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

