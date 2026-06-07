Косуля разбила голову 10-летнему мальчику

Олень напал на 10-летнего мальчика во время кормежки в контактной зоне в подмосковном зоопарке «Веретьево», сообщает Telegram-канал Mash. Ребенка госпитализировали с рассечением головы, вскоре его выписали домой.

По данным источника, 10-летний ребенок пришел в контактную зону вместе с дядей и его сыном. На входе они взяли специальный корм для животных. Мальчик подошел покормить косулю, рядом с которой находился детеныш. Животное испугалось за своего малыша, сбило ребенка с ног и начало бить его копытами.

Прохожие отогнали животное и вызвали скорую. Школьника увезли в больницу в Красногорске. Врачи зашили рану, внутренних повреждений не обнаружили — констатировали только внешние травмы головы и груди. По словам посетителей, после нападения на ребенка косуля атаковала еще одного человека.

Ранее в Балаково пятилетний ребенок пострадал от укуса обезьяны. Девочка с мамой решили посетить контактный зоопарк и покормить животное, но примат по соседству укусил девочку за палец. Ей поставили прививку от бешенства.