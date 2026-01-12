Маленькую девочку госпитализировали после нападения примата в российском ТЦ В Балаково пятилетняя девочка попала в больницу после нападения обезьяны

В Балаково пятилетний ребенок пострадал от укуса обезьяны, содержащейся в местном торговом центре, сообщает Балаковская городская клиническая больница. Девочка находится в хирургическом отделении, где ей поставили вакцину от бешенства.

Девочка пришла в торговый центр на ул. Минской с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку, что малышка и сделала. В ответ соседний примат повредил ей палец, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что это не первый подобный случай за месяц. К врачам также обратилась 27-летняя женщина, которая тоже пострадала после посещения этого зоопарка.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал отпугивать диких животных с помощью мобильного телефона с включенным фонариком. По словам эксперта, при встрече со зверем в лесу важно сохранять спокойствие и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно. Он подчеркнул, что не следует убегать от дикого животного, смотреть ему прямо в глаза, совершать резкие движения, размахивать руками или кричать.