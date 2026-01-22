Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:39

В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто

В Московском зоопарке на свет появился детеныш редкого краснокнижного примата потто, его сообщила пресс-служба учреждения. Малыш родился в ночь на 16 сентября, однако его мать, самка по кличке Неллия, отказалась от него сразу после родов. Как пояснили в зоопарке, такое поведение является типичным для этого вида в неволе.

У потто очень сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка нередко мать оставляет потомство. С первого дня жизни о детеныше начали заботиться сотрудники отдела «Приматы», что стало уникальным опытом для специалистов Московского зоопарка, — говорится в сообщении.

Детеныша, вес которого при рождении составлял всего 50 граммов, кормили каждые три часа специальной смесью из пипетки. Также специалисты зоопарка делали малышку специальный массаж и вычесывали мягкой щеткой, имитируя заботу матери.

В зоопарке назвали малыша Нейтоном, кличка образована от имен его родителей — мамы Неллии и папы Нориса. Сейчас детеныш окреп и значительно подрос, к январю его вес достиг 355 граммов. Сейчас в его рацион, помимо смеси, входят мучные черви, саранча, фрукты и белковая пища.

Сейчас специалисты приступили к процессу адаптации Нейтона в семейной группе. Детеныш содержится в отдельном помещении в вольере родителей и имеет возможность видеть, слышать и ощущать их запах. Это важный этап для полноценного развития и налаживания коммуникаций, — добавили в зоопарке.

Ранее стало известно, что самка манула по имени Пепе переедет из Барнаульского в Ленинградский зоопарк. Целью «командировки» станет создание здоровой пары и получение потомства краснокнижного вида.

