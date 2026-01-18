Слониха спасла своего детеныша во время наводнения В Южной Африке слониха спасала своего детеныша из реки

В Сети появились кадры спасения маленького слоненка, которого едва не унесло мощным потоком, если бы ему на помощь не пришла мама. Наводнение случилось в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Кадры спасения малыша снял один из гидов парка и опубликовал их в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Автор ролика отметил, что слониха не растерялась. Она смогла перехватить детеныша в воде и буквально вытолкнуть его на безопасный берег.

К счастью, мать быстро среагировала, — написал очевидец.

Пользователей интернета растрогали кадры самоотверженности животного. Очевидцы подчеркивают, что сейчас в парке происходит историческое по своим масштабам наводнение.

Ранее в Индии начали искать слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.

До этого стала известна судьба слона по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах убил несколько десятков человек в Непале. Директор совета по туризму Непала Мани Ламичане заверил журналистов, что Дхурбе жив, он живет на специальной контролируемой территории, где не может никому навредить.